В Екатеринбурге мошенники продают билеты от имени «Коляда-театра»

О наличии мошенников сообщил драматург Николай Коляда на своей странице в Facebook. Он написал, что адреса сайтов отличаются доменом (оригинальный сайт зарегистрирован в зоне ru, поддельный — в com), а лже-сайт театра выполнен ярко и со всеми фотографиями, взятыми с оригинала.

Пришла какая-то женщина в театр и говорит: «Вы что, с ума сошли? На детские спектакли так дорого продаёте билеты!» А у нас на детские спектакли билеты по 300 рублей. Кинулись смотреть, нашли сразу же этот сайт, а там билеты по тысяче рублей. Мы знать не знали об этом,рассказал Коляда.

Драматург позвонил мошенникам и попытался узнать, на каком основании билеты в его театр продают незнакомые люди да ещё и с наценкой. Внятного ответа девушка-оператор предоставить не смогла, но при этом попыталась продать Коляде билеты на спектакль.

Я лично позвонил по телефону, который там указан. А эта девочка смеётся и говорит: мы удалённо предоставляем какие-то там услуги по билетам. Что-то такое она мне сказала. Я говорю: «Я — Коляда Николай!», а она у меня спрашивает: «На какой спектакль вы хотите купить билеты?»рассказал драматург в интервью журналистам.