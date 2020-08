В Екатеринбурге составлен первый протокол на участника акции в поддержку хабаровчан

В Екатеринбурге был составлен первый протокол за акцию в поддержку хабаровчан, которая проходила 8 августа, сообщает Znak.

Административный протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения собрания») в отношении Екатерины Сурсяковой. По словам ее защитника Анастасии Поручиковой, которая сотрудничает с движением «Екатеринбург за свободу», это первый протокол акции, о котором известно. Как рассказывает Поручикова, Сурсякова самостоятельно пришла к полицейским, по присланной ей повестке. Ей обещали, что ее доставят в суд, однако на долгое время заперли «в подвале» и отказывались пускать защитников, ссылаясь на то, что им требуется нотариально заверенная генеральная доверенность. Защитница отметила, что оба протокола были объединены в одно дело и будут рассмотрены на одном заседании, но дата пока что не была назначена. Напомним, митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. 1 августа в поддержку жителей города вышли на улицы екатеринбуржцы. Полиция задержала одного из участников — Дениса Гауэрдта. Ему судом было назначено пять суток ареста. Кроме того, активистке Ольге Павловой было назначено 60 часов обязательных работ, а журналистке Елене Шукаевой — 40 часов. 8 августа в Екатеринбурге прошла еще одна акция. Полиция в этот раз участников не задерживала. В общей сложности на нее пришли более 100 человек.

