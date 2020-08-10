В Екатеринбурге составлен первый протокол на участника акции в поддержку хабаровчан

Напомним, митинги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят в Хабаровске ежедневно с 11 июля. 1 августа в поддержку жителей города вышли на улицы екатеринбуржцы. Полиция задержала одного из участников — Дениса Гауэрдта. Ему судом было назначено пять суток ареста. Кроме того, активистке Ольге Павловой было назначено 60 часов обязательных работ, а журналистке Елене Шукаевой — 40 часов. 8 августа в Екатеринбурге прошла еще одна акция. Полиция в этот раз участников не задерживала. В общей сложности на нее пришли более 100 человек.