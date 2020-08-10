Свердловчанам разрешили не носить маски на улице

Свердловчанам разрешили не носить маски на улице

10 августа, 19:59ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу до 17 августа для лиц старше 65 лет. Кроме того, ввели некоторые послабления, сообщает департамент информполитики.

Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов. В документе указано, что теперь разрешено работать детским аттракционам и площадкам на открытом воздухе. Также могут возобновить работу организаций допобразования в сфере физкультуры и спорта. Разрешено проводить групповые занятия в фитнес-клубах с численностью до 20 человек. Жителям региона по-прежнему нужно носить маски в общественных местах и транспорте, исключение составляют общественные места на открытом воздухе.

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