Свердловчанам разрешили не носить маски на улице

Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов. В документе указано, что теперь разрешено работать детским аттракционам и площадкам на открытом воздухе. Также могут возобновить работу организаций допобразования в сфере физкультуры и спорта. Разрешено проводить групповые занятия в фитнес-клубах с численностью до 20 человек. Жителям региона по-прежнему нужно носить маски в общественных местах и транспорте, исключение составляют общественные места на открытом воздухе.