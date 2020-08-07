Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Сегодня, 17:32Здоровье и экологияФото: 1MiMediainvest.ru
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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объявил, что в ближайшие недели могут начать третий этап снятия коронавирусных ограничений, сообщает E1.
Пока об этом говорить рано, но через несколько недель, возможно, месяц уже можно будет вести об этом речь,поделился с редакцией Павел Креков.
По мнению вице-губернатора, какие-то меры уже ослаблены и если эпидемиологическая ситуация не ухудшится ограничение продолжат снимать.
Ранее мы сообщали когда планируется открытие детских садов, бассейнов и спортивных школ.
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