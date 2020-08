За нарушение режима самоизоляции свердловчане заплатят более 17 миллионов рублей

В Свердловской области полиция подвела итоги работы в период режима полной самоизоляции из-за коронавируса. За время действия указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было составлено 26 449 административных протоколов, пишет Облгазета.

Полицейские выписали 1 198 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 17,2 миллиона рублей. Также было вынесено 3,5 тысячи предупреждений. Во время режима полной самоизоляции сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором проверили 2,5 тысячи тяговых точек, выявив более 500 правонарушений в их работе. В их числе было отсутствие масок у покупателей. Напомним, что особый указ губернатора о полной самоизоляции действовал с 30 марта по 9 июня. 9 апреля были введены штрафы за его нарушение. Размер штрафа составлял от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от п50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей. Штрафы были отменены 4 августа.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter