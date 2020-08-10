За нарушение режима самоизоляции свердловчане заплатят более 17 миллионов рублей

Напомним, что особый указ губернатора о полной самоизоляции действовал с 30 марта по 9 июня. 9 апреля были введены штрафы за его нарушение. Размер штрафа составлял от трёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от п50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей. Штрафы были отменены 4 августа.