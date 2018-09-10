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#домахорошо
Около 100 человек задержаны на несанкционированном митинге Навального в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 100 человек задержаны на несанкционированном митинге Навального в Екатеринбурге

Сегодня, 09:10Общество
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