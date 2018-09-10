Около 100 человек задержаны на несанкционированном митинге Навального в Екатеринбурге
Сегодня, 09:10Общество
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9 сентября в Екатеринбурге на несогласованной акции, организованной штабом Алексея Навального, были задержаны около 100 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Часть людей, задержанных на несогласованной акции Навального, были отпущены сразу. Остальных доставили в отделе полиции на улице Фрунзе. По словам очевидцев, в ОП оказались около 30 человек.
Среди задержанных экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Однако его не задерживали за участие в митинге. Ройзман сам прошел в автозак и потребовал везти его вместе с задержанными.
Также на митинге были задержаны три журналиста — корреспондента E1.ru Сергей Панин, фотокорреспондент издания Дмитрий Емельянов и журналист 66.ru Дмитрий Антоненков. К вечеру после составления протокола всех их отпустили.
На всех задержанных были составлены протоколы по статье 20.2 КоАП («Нарушение правил проведения митингов»), сообщает Znak.
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