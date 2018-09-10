Около 100 человек задержаны на несанкционированном митинге Навального в Екатеринбурге

Часть людей, задержанных на несогласованной акции Навального, были отпущены сразу. Остальных доставили в отделе полиции на улице Фрунзе. По словам очевидцев, в ОП оказались около 30 человек.

Среди задержанных экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Однако его не задерживали за участие в митинге. Ройзман сам прошел в автозак и потребовал везти его вместе с задержанными.

Также на митинге были задержаны три журналиста — корреспондента E1.ru Сергей Панин, фотокорреспондент издания Дмитрий Емельянов и журналист 66.ru Дмитрий Антоненков. К вечеру после составления протокола всех их отпустили.