Екатеринбургский медцентр подозревают в навязывании услуг и кредитов

Как сообщили изданию в полиции, по предварительным данным, работники медцентра приглашали пациентов на бесплатное обследование, а потом, пугая страшными диагнозами и последствиями, навязывали платные медуслуги.

Организация действовала с 2016 по 2018 годы. С пациентами заключались договоры на оказание платных услуг, в случае отсутствия денег у клиента, на месте предлагалось оформит кредит. Свердловчанам предоставлялись кредиты на суммы в размере 100 тысяч рублей и более. В настоящий момент общая сумма ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.