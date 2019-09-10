Екатеринбургский медцентр подозревают в навязывании услуг и кредитов
Сегодня, 11:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц и по предварительному сговору». Признаки состава преступления обнаружены в работе частной медорганизации Global Med, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщили изданию в полиции, по предварительным данным, работники медцентра приглашали пациентов на бесплатное обследование, а потом, пугая страшными диагнозами и последствиями, навязывали платные медуслуги.
Организация действовала с 2016 по 2018 годы. С пациентами заключались договоры на оказание платных услуг, в случае отсутствия денег у клиента, на месте предлагалось оформит кредит. Свердловчанам предоставлялись кредиты на суммы в размере 100 тысяч рублей и более. В настоящий момент общая сумма ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.
Ранее портал Е1 сообщал, что в полицию в 2016 году обратились шесть потерпевших. Однако уголовное дело не было возбуждено по причине отсутствия состава преступления.
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