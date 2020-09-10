Невьянский ГО задолжал за вывоз мусора более 3,5 миллиона рублей

Еще одна возможная причина образования долга — отсутствие контроля за оплатой нанимателями, если квартиры сдавались в найм. При этом информация о передаче жилых помещений по договору найма ни в адрес АО «РИЦ», ни в адрес регионального оператора ООО «Компании «РИФЕЙ» не предоставлялась, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе регоператора.