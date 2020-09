Невьянский ГО задолжал за вывоз мусора более 3,5 миллиона рублей

Администрация Невьянского ГО задолжала 3,5 миллиона рублей за услуги по размещению отходов, оказанных в период с января 2019 года по февраль 2020 года.

Задолженность образовалась по жилым помещениям, находящимся в собственности органов местного самоуправления. Еще одна возможная причина образования долга — отсутствие контроля за оплатой нанимателями, если квартиры сдавались в найм. При этом информация о передаче жилых помещений по договору найма ни в адрес АО «РИЦ», ни в адрес регионального оператора ООО «Компании «РИФЕЙ» не предоставлялась, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе регоператора. Ежемесячно задолженность муниципалитета увеличивается, ООО «Компания «РИФЕЙ» продолжает предоставлять услуги по обращению с ТКО, но администрация не оплачивает их в полном объеме. Ранее «Рифей» отсудил у управляющей компании «Комфорт» в Нижнем Тагиле 6,2 миллиона рублей задолженности за услуги по вывозу мусора в период с февраля по октябрь 2019 года. Договор с управляющей компанией был расторгнут, а начисление платежей за вывоз мусора теперь осуществляется собственникам и пользователям помещений. В Нижнем Тагиле УК «Комфорт» задолжала за вывоз мусора более шести миллионов рублей

