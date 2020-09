Свердловский омбудсмен Мерзлякова прокомментировала скандал с ловящими геев казаками

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала действия казаков, ловящих геев в Екатеринбурге. Заявление опубликовано на официальном сайте омбудсмена.

По её словам, публичная группа людей, одетых казаками не имела права останавливать людей на улицах Екатеринбурга. В опубликованном заявлении на официальном сайте омбудсмена говорится, что ни государство, ни общественность полномочиями судить публично о внешнем виде людей группу, относящую себя к казачеству, не наделяло. В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что казаки не имеют права задерживать и останавливать прохожих из-за внешнего вида. Представители Оренбургского и Уральского казачества высказались, что казачьи дружины могут действовать только совместно с полицией. Напомним, что в Екатеринбурге произошли несколько инцидентов с участием неизвестных людей, представлявшихся казаками, они задерживали людей из-за внешнего вида. Жителями города были замечены несколько групп казаков, патрулирующих улицы в поисках представителей ЛГБТ. В Екатеринбурге казаки по-прежнему находят только ненастоящих геев

