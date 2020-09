В Екатеринбурге обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной снова не смогли выйти из СИЗО

Ленинский районный суд продлил содержание в СИЗО обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной до 14 октября, сообщает Е1 со ссылкой на председателя суда Людмилу Вотинцеву.

Адвокаты обвиняемых Екатерины Меньшиковой, Марата Ахметвалиева и Михаила Федоровича ходатайствовали о мере пресечения на домашний арест, но суд отклонил его и оставил обвиняемых под стражей. Обвиняемые находятся в СИЗО с 18 октября 2019 года и уже не раз пытались обжаловать меру пресечения. Напомним, что Ксения Каторгина пропала в Екатеринбурге 10 октября 2019 года. Она поехала показывать потенциальной покупательнице свою машину и пропала. Через несколько дней были задержаны трое подозреваемых в убийстве девушки. Почти 15 тысяч россиян требуют пожизненного срока для предполагаемых убийц Каторгиной Петиция с требованием пожизненного срока для предполагаемых убийц екатеринбурженки Ксении Каторгиной, размещенная на портале Сhange.org, собрала около 15 тысяч подписей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter