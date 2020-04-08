В Екатеринбурге одному из обвиняемых в убийстве Каторгиной продлили арест на 4 месяца

При принятии решения суд учел, что Федорович обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. На данный момент расследование продолжается, планируется проведение ряда следственных действий, а обвиняемый, находясь за пределами СИЗО может скрыться от следствия.

Кроме Федоровича по делу проходят его гражданская жена Екатерина Меньщикова, а также жителю Южного Урала — Марат Ахметвалиев. По ним суд также примет решение 8 апреля.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. Вечером она отправилась показывать свой Audi Q5 потенциальным покупателям в район Уралмаша в Екатеринбурге. 11 октября о ее пропаже сообщили родные. В течение пяти дней полиция и волонтеры искали девушку. Автомобиль был обнаружен у перекупщиков в Челябинске. Это помогло выйти на след преступников. После того, как подозреваемые были задержаны, они признались в содеянном и указали место, где спрятано тело девушки.