В Нижнем Тагиле на УВЗ выявлены нарушения трудового законодательства

В Нижнем Тагиле на УВЗ выявлены нарушения трудового законодательства

Сегодня, 12:23ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
На АО «НПК-Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле с 6 августа по 2 сентября 2020 года прошла внеплановая проверка Роструда, в результате были выявлены нарушения трудового законодательства.

Поводом для ее проведения стало обращение одного из сотрудников предприятия. В результате Роструд установил, что УВЗ нарушило сроки назначения пособия по временной нетрудоспособности. Согласно законодательству на это дается 10 дней. Однако на момент проверки пособие не было назначено и выплачено.

Еще одно нарушение касается неверного составления трудового договора. В частности, в документе одного из электросварщиков отсутствует информация о характеристике вредных и (или) опасных условий труда на рабочем месте.

Редакция направила официальный запрос на УВЗ, на момент публикации ответ получен не был

Напомним, в начале августа УФАС выявило нарушения в закупке УВЗ на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции специального производства. В частности, ведомство вынесло решение о нарушениях в действиях АО «НПК-Уралвагонзавод» по отклонению заявки ООО «Балтик Инжиниринг Групп» в рамках проведенного аукциона.

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