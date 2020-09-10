В Нижнем Тагиле на УВЗ выявлены нарушения трудового законодательства

Поводом для ее проведения стало обращение одного из сотрудников предприятия. В результате Роструд установил, что УВЗ нарушило сроки назначения пособия по временной нетрудоспособности. Согласно законодательству на это дается 10 дней. Однако на момент проверки пособие не было назначено и выплачено.