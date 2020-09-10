В Нижнем Тагиле на УВЗ выявлены нарушения трудового законодательства

Поводом для ее проведения стало обращение одного из сотрудников предприятия. В результате Роструд установил, что УВЗ нарушило сроки назначения пособия по временной нетрудоспособности. Согласно законодательству на это дается 10 дней. Однако на момент проверки пособие не было назначено и выплачено.
Еще одно нарушение касается неверного составления трудового договора. В частности, в документе одного из электросварщиков отсутствует информация о характеристике вредных и (или) опасных условий труда на рабочем месте.
Редакция направила официальный запрос на УВЗ, на момент публикации ответ получен не был
Напомним, в начале августа УФАС выявило нарушения в закупке УВЗ на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции специального производства. В частности, ведомство вынесло решение о нарушениях в действиях АО «НПК-Уралвагонзавод» по отклонению заявки ООО «Балтик Инжиниринг Групп» в рамках проведенного аукциона.