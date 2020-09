УВЗ судится с вагоноремонтным заводом из-за тележек железнодорожных вагонов

АО «НПК Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле через Арбитражный суд требует запретить «Рославльскому вагоноремонтному заводу» использовать изобретение, принадлежащее корпорации, и взыскать компенсацию за неправомерное пользование.

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе предприятия, речь идет о тележке железнодорожного вагона. Правообладателем патента на это изобретения является УВЗ. Неправомерное использование заключается в применении технического решения, охраняемого патентом, при производстве железнодорожных тележек, которые устанавливаются под вагоны АО «Рославльский ВРЗ»,сообщили на «Уралвагонзаводе». Окончательная сумма исковых требований пока не определена, так как она зависит «от произведенной и реализованной РВРЗ продукции с неправомерным использованием исключительных прав». Напомним, ранее стало известно, что завод из Беларуси ОАО «Пеленг» требует с АО «НПК Уралвагонзавод» через суд 250 миллионов рублей.

