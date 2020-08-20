Завод из Беларуси требует через суд с тагильского «Уралвагонзавода» 250 млн рублей

Завод из Беларуси требует через суд с тагильского «Уралвагонзавода» 250 млн рублей

Сегодня, 09:15ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Завод из Беларуси ОАО «Пеленг» требует с тагильского АО «НПК-Уралвагонзавод» через суд 250 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

Предприятие 18 августа подало к УВЗ пять исков. Самый крупный из них — на 136 миллионов рублей. В остальных требования меньше — 82 миллиона рублей, 26,2 миллиона рублей, 9,8 миллиона рублей, а также 183 тысячи рублей. Пока иски не приняты к производству, даты первых заседаний не назначены.

Как пишет Ура.ру, представители ОАО «Пеленг» подтвердили, что иски поданы, а в пресс-службе УВЗ уточнили, что пытаются урегулировать вопросы путем заключения мирных соглашений.

Ранее ООО «Промнасосинжинергинг» подал судебный иск к УВЗ. Согласно ему, в требование входит основной долг в 4,5 миллиона рублей, а также пени с 10 сентября 2018 года по 1 июня 2020 года на 1,2 миллиона рублей. В пресс-службах обоих предприятий наличие задолженности не пояснили и не подтвердили.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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