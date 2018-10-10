Экс-заместитель главы ГУ МВД РФ по Свердловской области заключен под домашний арест

Экс-заместитель руководителя ГУ МВД РФ по Свердловской области был задержан московскими сотрудниками ФСБ 2 октября, в СИЗО «Лефортово» его допрашивали следователи СКР.

В настоящий момент Владимир Романюк является обвиняемым по части 1 статьи 286 УК РФ.

Судья удовлетворил ходатайство следственного управления СКР и вынес постановление о заключении генерал-майора под домашний арест до 3 декабря. Известно, что в настоящий момент ни сам Романюк, ни его адвокаты не обжаловали данное решение суда.