Экс-заместитель главы ГУ МВД РФ по Свердловской области заключен под домашний арест
Сегодня, 13:57Общество
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Владимир Романюк, подозреваемый в превышении должностных полномочий, находится под домашним арестом.
Экс-заместитель руководителя ГУ МВД РФ по Свердловской области был задержан московскими сотрудниками ФСБ 2 октября, в СИЗО «Лефортово» его допрашивали следователи СКР.
В настоящий момент Владимир Романюк является обвиняемым по части 1 статьи 286 УК РФ.
Судья удовлетворил ходатайство следственного управления СКР и вынес постановление о заключении генерал-майора под домашний арест до 3 декабря. Известно, что в настоящий момент ни сам Романюк, ни его адвокаты не обжаловали данное решение суда.
По информации из источника Znak.com, близкого ФСБ, помимо дела о взятке, Владимир Романюк проверяется на причастность к делам его соседа криминального авторитета Юрия Пичугина, а также свердловского бизнесмена Виктора Вексельберга.
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