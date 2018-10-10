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Экс-заместитель главы ГУ МВД РФ по Свердловской области заключен под домашний арест
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4828578

Экс-заместитель главы ГУ МВД РФ по Свердловской области заключен под домашний арест

Сегодня, 13:57Общество
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