Фармацевт из Екатеринбурга получил полгода за продажу лекарств в поддельной упаковке
Сегодня, 15:00Общество
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Житель Екатеринбурга приговорен к условному сроку за реализацию лекарственных препаратов в поддельной упаковке.
Сюжеты: Екатеринбург
Фармацевт из Екатеринбурга использовал поддельную вторичную упаковку для фасовки и дальнейшей перепродажи лекарственного препарата «Ритуксимаб», производства ЗАО «Боикад».
Расфасованные лекарства злоумышленник поставлял в больницы Первоуральска и Кушвы.
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Мужчина признан виновным по части 2 статьи 327.2 УК РФ и приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также подсудимый лишен права заниматься фармацевтической деятельностью на один год, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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