Фармацевт из Екатеринбурга получил полгода за продажу лекарств в поддельной упаковке

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 327.2 УК РФ и приговорен к 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Также подсудимый лишен права заниматься фармацевтической деятельностью на один год, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.