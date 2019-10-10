В Нижнем Тагиле по дороге в больницу пропала 38-летняя женщина
Сегодня, 20:46ОбществоФото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В Нижнем Тагиле 38-летняя женщина ушла из дома на прием в больницу и не вернулась, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Нижний Тагил
Виктория Мубаракшина ушла из дома 9 октября. Женщина направлялась на прием в больницу. Домой он не вернулась. Вечером того же дня мать тагильчанки написала заявление о пропаже в полицию. Поиском женщины занимается отряд «Лиза Алерт».
Рост Виктории Мубаракшиной 165 см, глаза карего цвета, волосы длинные, светло-русые. Женщина была одета в синие джинсы, темно-синюю куртку и черные осенние полусапоги.
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