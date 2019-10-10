В Нижнем Тагиле по дороге в больницу пропала 38-летняя женщина

Виктория Мубаракшина ушла из дома 9 октября. Женщина направлялась на прием в больницу. Домой он не вернулась. Вечером того же дня мать тагильчанки написала заявление о пропаже в полицию. Поиском женщины занимается отряд «Лиза Алерт».