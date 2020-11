Прокуратура начала проверку после гибели ученика бурильщика в шахте тагильского ВГОКа

Прокуратура Кушвы начала проверку после смерти ученика бурильщика в шахте «Южная», входящей в состав тагильского ОАО «ВГОК», сообщает пресс-служба областного ведомства.

По предварительным данным, 6 ноября 2020 года в 10.50 на горизонте 240 метров во время работ ученик бурильщика упал в открытое окно под проходящий мимо железнодорожныйй состав. В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Также будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены виновные в нарушении правил безопасности при проведении работ на шахте. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, по версии следствия, причиной гибели рабочего могло стать нарушение правил безопасности сотрудниками предприятия. По делу проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, а также сбор доказательств. Чтобы определить точную причину смерти мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. В кушвинской шахте ученик бурильщика погиб под колесами электровоза

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter