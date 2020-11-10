В Первоуральске открыли второй госпиталь для пациентов с COVID-19

Для пациентов с COVID-19 и пневмонией средней и тяжёлой степени были перепрофилированы отделения пульмонологии, кардиологии, гематологии, терапии и реанимации. Пациентов по другим направлениям теперь будут отправлять в профильные отделения больниц Западного управленческого округа и Екатеринбурга.