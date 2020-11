В Первоуральске открыли второй госпиталь для пациентов с COVID-19

В Первоуральске открыли второй госпиталь для больных коронавирусом, об этом сообщается на сайте администрации города.

Он открылся на базе терапевтического корпуса на улице Металлургов и рассчитан на 160 коек, 85 из них обеспечены кислородом. Для пациентов с COVID-19 и пневмонией средней и тяжёлой степени были перепрофилированы отделения пульмонологии, кардиологии, гематологии, терапии и реанимации. Пациентов по другим направлениям теперь будут отправлять в профильные отделения больниц Западного управленческого округа и Екатеринбурга. В сообщении поясняется, что решение об открытии второго госпиталя было принято в связи с увеличением потока пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию. Обслуживать новый госпиталь будут те же девять врачей, которые работали в терапевтическом корпусе. Все они летом прошли обучение подтверждали квалификацию каждый месяц. Напомним, в Екатеринбурге НИИ охраны материнства и младенчества, планируют частично перепрофилировать под госпиталь для больных коронавирусом. В Екатеринбурге НИИ ОММ планируют перепрофилировать под «ковидный» госпиталь

