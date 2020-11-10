В Первоуральске открыли второй госпиталь для пациентов с COVID-19

В Первоуральске открыли второй госпиталь для пациентов с COVID-19

Сегодня, 13:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Первоуральске открыли второй госпиталь для больных коронавирусом, об этом сообщается на сайте администрации города.

Он открылся на базе терапевтического корпуса на улице Металлургов и рассчитан на 160 коек, 85 из них обеспечены кислородом.

Для пациентов с COVID-19 и пневмонией средней и тяжёлой степени были перепрофилированы отделения пульмонологии, кардиологии, гематологии, терапии и реанимации. Пациентов по другим направлениям теперь будут отправлять в профильные отделения больниц Западного управленческого округа и Екатеринбурга.

В сообщении поясняется, что решение об открытии второго госпиталя было принято в связи с увеличением потока пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию.

Обслуживать новый госпиталь будут те же девять врачей, которые работали в терапевтическом корпусе. Все они летом прошли обучение подтверждали квалификацию каждый месяц.

Напомним, в Екатеринбурге НИИ охраны материнства и младенчества, планируют частично перепрофилировать под госпиталь для больных коронавирусом.

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