В Первоуральске открыли второй госпиталь для пациентов с COVID-19

Он открылся на базе терапевтического корпуса на улице Металлургов и рассчитан на 160 коек, 85 из них обеспечены кислородом.
Для пациентов с COVID-19 и пневмонией средней и тяжёлой степени были перепрофилированы отделения пульмонологии, кардиологии, гематологии, терапии и реанимации. Пациентов по другим направлениям теперь будут отправлять в профильные отделения больниц Западного управленческого округа и Екатеринбурга.
В сообщении поясняется, что решение об открытии второго госпиталя было принято в связи с увеличением потока пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
Обслуживать новый госпиталь будут те же девять врачей, которые работали в терапевтическом корпусе. Все они летом прошли обучение подтверждали квалификацию каждый месяц.
Напомним, в Екатеринбурге НИИ охраны материнства и младенчества, планируют частично перепрофилировать под госпиталь для больных коронавирусом.