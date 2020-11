В областном суде опросили свидетелей по делу о застреленном мальчике в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге продолжают суд над тагильчанином Александром Борисовым, который обвиняется в убийстве восьмилетнего мальчика, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сегодня суд допросил нескольких свидетелей, которые находились рядом с местом происшествия. Один из них рассказал, что там часто гуляют дети. По его словам, стреляли в тот день три человека слева за углом магазина. На месте трагедии дети катались на тарзанке, которая висела там много лет. Свидетели сказали, что о тарзанке знали все местные жители, однако Борисов заявил, что он об этом не подозревал. Свидетельница рассказала, что она с бабушкой мальчика побежала на место происшествия. Много было народу, я попросила всех отойти, вызвали скорую и полицию, Егор лежал с огнестрельным ранением головы. Борисов там был, его друг там был в камуфляжной форме. Борисова до этого лично не знала. Но внешность знакомая. Постоянно ездил пьяный на машине своей возле магазина «Летний»,рассказала она. Адвокат раскрыл подробности дела обвиняемого в убийстве 8-летнего тагильчанина На первом заседании, которое прошло неделю назад, Борисову продлили содержание под стражей до 20 апреля 2021 года. На втором заседании допросили родственников погибшего мальчика. Следующее заседание состоится 11 ноября. Напомним, 4 августа 2019 года В Нижнем Тагиле Борисов с компанией друзей стрелял по банкам из пневматического оружия. Одна из пуль попала в голову семилетнему мальчику. Он скончался в больнице в январе 2020 года не приходя в сознание. Борисову грозит пожизненный срок.

