В областном суде опросили свидетелей по делу о застреленном мальчике в Нижнем Тагиле

Много было народу, я попросила всех отойти, вызвали скорую и полицию, Егор лежал с огнестрельным ранением головы. Борисов там был, его друг там был в камуфляжной форме. Борисова до этого лично не знала. Но внешность знакомая. Постоянно ездил пьяный на машине своей возле магазина «Летний»,рассказала она.