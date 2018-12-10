УК «Огни Вагонки» выплатит тагильчанину 6 тыс. рублей за травму из-за упавшего снега
Сегодня, 13:37ОбществоФото: pxhere.com
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Житель Нижнего Тагила через суд взыскал с ООО «УК «Огни Вагонки» 6 тысяч рублей за моральный вред из-за упавшей на него глыбы льда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что в результате несвоевременной очистки снега на голову пенсионера с крыши дома на улице Окунева, 13 упала глыба снега. От удара тагильчанин получил рваную ссадину, также у него заболела голова и помутнело в глазах. Пострадавший обратился в травмпункт.
По результатам проверки прокуратуры Дзержинского района направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО «УК «Огни Вагонки» компенсации причиненного пенсионеру морального вреда.
Районный суд иск полностью удовлетворил, взыскав с управляющей компании 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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