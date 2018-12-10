УК «Огни Вагонки» выплатит тагильчанину 6 тыс. рублей за травму из-за упавшего снега

Установлено, что в результате несвоевременной очистки снега на голову пенсионера с крыши дома на улице Окунева, 13 упала глыба снега. От удара тагильчанин получил рваную ссадину, также у него заболела голова и помутнело в глазах. Пострадавший обратился в травмпункт.