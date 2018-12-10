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УК «Огни Вагонки» выплатит тагильчанину 6 тыс. рублей за травму из-за упавшего снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УК «Огни Вагонки» выплатит тагильчанину 6 тыс. рублей за травму из-за упавшего снега

Сегодня, 13:37ОбществоФото: pxhere.com
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