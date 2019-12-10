Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге
Сегодня, 20:52ОбществоФото: пресс-служба СУ СК по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Задержанный по подозрению в убийстве двух девушек на Уктусе 34-летний екатеринбуржец признался в совершении преступления, сообщает пресс-служба СК.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчину задержали 9 декабря. В СК рассказали, что он прошел проверку на полиграфе, после чего дал признательные показания. Во время обыска в квартире подозреваемого были обнаружены различные части оружия, в том числе пневматического. Предположительно, именно они использовались для совершения убийства. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение.
Две девушки были застрелены в конце 2018 года на склоне горы Уктус. После убийства преступник спрятал тела в лесу. Одна из девушек скончалась на месте, вторая – через несколько дней в больнице. Причины совершения преступления пока неизвестны.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей