Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек на горе Уктус в Екатеринбурге

Мужчину задержали 9 декабря. В СК рассказали, что он прошел проверку на полиграфе, после чего дал признательные показания. Во время обыска в квартире подозреваемого были обнаружены различные части оружия, в том числе пневматического. Предположительно, именно они использовались для совершения убийства. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение.