В Екатеринбурге суд продлил арест группе хакеров Lurk до марта

Защита фигурантов дела настаивала на том, чтобы мера пресечения была смягчена и их освободили из СИЗО. Всего в деле фигурируют 22 человека.

Группа хакеров Lurk была задержана 1 июня 2016 года. Следствие по их делу началось в январе 2019 года.