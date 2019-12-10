В Екатеринбурге суд продлил арест группе хакеров Lurk до марта
Сегодня, 14:31ОбществоФото: pixabay.com
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Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении срока ареста членам хакерской группы Lurk до марта 2020 года, сообщает «ФедералПресс».
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Защита фигурантов дела настаивала на том, чтобы мера пресечения была смягчена и их освободили из СИЗО. Всего в деле фигурируют 22 человека.
Группа хакеров Lurk была задержана 1 июня 2016 года. Следствие по их делу началось в январе 2019 года.
По версии обвинения, хакеры совершили хищение со счетов различных организаций и банков в Екатеринбурге на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, они взломали базу аэропорта Кольцово и скопировали данные с серверов транспортного узла. Главным организатором преступлений следствие считает Константина Козловского. Свою вину подсудимые не признают.
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