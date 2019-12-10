За 12 лет в Нижнем Тагиле 473 молодые семьи получили выплаты на покупку жилья
Сегодня, 20:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За 12 лет 473 молодые семьи из Нижнего Тагила получили выплаты на приобретение собственного жилья, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации начальника управления по развитию молодёжной политики мэрии Ирины Еремеевой, на данный момент в очереди на получение выплаты находится 544 семьи.
В 2019 году в Нижнем Тагиле денежные выплаты получили 30 молодых семей, из 13 – многодетные. Кроме того, в этом году в список участников подпрограммы были включены 113 семей. Полученными средствами необходимо распорядиться в течение семи месяцев. Деньги можно направить на погашение ипотеки или покупку жилья.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей