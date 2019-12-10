За 12 лет в Нижнем Тагиле 473 молодые семьи получили выплаты на покупку жилья

По информации начальника управления по развитию молодёжной политики мэрии Ирины Еремеевой, на данный момент в очереди на получение выплаты находится 544 семьи.

В 2019 году в Нижнем Тагиле денежные выплаты получили 30 молодых семей, из 13 – многодетные. Кроме того, в этом году в список участников подпрограммы были включены 113 семей. Полученными средствами необходимо распорядиться в течение семи месяцев. Деньги можно направить на погашение ипотеки или покупку жилья.