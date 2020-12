Татьяна Мерзлякова взяла под опеку стерилизованных пациенток Уктусского пансионата

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла под опеку пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге, которые сообщали о насильной стерилизации.

Омбудсмен рассказала, что следит за их жизнью, а также пытается помочь в решении проблем со здоровьем. Женщинам, у которых есть возможность и необходимость забеременеть, мы поможем это сделать! Но не сегодня — из-за COVID-опасности,рассказала омбудсмен на пресс-конференции, пишет E1. Татьяна Мерзлякова отметила, что подобное в Екатеринбурге происходило и раньше. Напомним, в Уктусском пансионате начались проверки из-за видео, которое записала одна из пациентов. Она сообщила, что десять женщин принудительно стерилизовали. Позднее еще одна пациентка рассказала о принудительном аборте. В результате в следственном комитете Екатеринбурга возбудили уголовное дело. «Дом пыток»: пациентки «Уктусского пансионата» пришли на эфир к Андрею Малахову

