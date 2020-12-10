Татьяна Мерзлякова взяла под опеку стерилизованных пациенток Уктусского пансионата

Татьяна Мерзлякова взяла под опеку стерилизованных пациенток Уктусского пансионата

Сегодня, 15:04ОбществоPhoto: личная страница Татьяны Мерзляковой в Instagram
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова взяла под опеку пациенток Уктусского пансионата в Екатеринбурге, которые сообщали о насильной стерилизации.

Омбудсмен рассказала, что следит за их жизнью, а также пытается помочь в решении проблем со здоровьем.

Женщинам, у которых есть возможность и необходимость забеременеть, мы поможем это сделать! Но не сегодня — из-за COVID-опасности,рассказала омбудсмен на пресс-конференции, пишет E1.

Татьяна Мерзлякова отметила, что подобное в Екатеринбурге происходило и раньше.

Напомним, в Уктусском пансионате начались проверки из-за видео, которое записала одна из пациентов. Она сообщила, что десять женщин принудительно стерилизовали. Позднее еще одна пациентка рассказала о принудительном аборте. В результате в следственном комитете Екатеринбурга возбудили уголовное дело.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
пациентЕкатеринбургТатьяна Мерзляковастерилизация
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы