Пятница в Свердловской области: дорогое молоко, рай для паразитов и долги за мусор

Очередное подорожание молока и слухи об аутсорсинге в Серове. Расплодившиеся из-за фекалий в подвале паразиты и ДТП ради популярности в «ТикТоке» — об этом и многом другом читайте в нашей подборке самых интересных событий этой пятницы, 10 декабря.

Белое «золото» и аутсорсинг «продолжает» захватывать Свердловскую область Повышение стоимости молока уже стало неприятной обыденностью для свердловчан. В этот раз цена составила 56,84 рубля за литр. В Нижнем Тагиле и того обидней — молоко подорожало до 59,55 рубля. Здесь имеется ввиду продукция с 2,5-3,2% жирностью. А ведь не так давно молоко стоило 55,16 рубля за один литр. И если в Первоуральске, Тагиле и Серове переплата не составляет больше двух рублей, то жителям Каменск-Уральского вместо 51,97 рубля теперь придется платить все 55,69 за литр. Молоко снова подорожало в Нижнем Тагиле Жителей Серова напугали появившиеся слухи о том, что вслед за Нижним Тагилом скорую помощь планируется передать в частные руки — на аутсорсинг. Изначально об этом заявил депутат свердловского ЗакСо Габбас Даутов. По его словам, мера, ожидаемо, применяется для лучшего качества обслуживания. Встревоженные жители, осведомленные об опыте других городов, тут же обратились к министру здравоохранения Андрею Карлову. В результате в Минздраве информацию опровергли. Скорая помощь будет передана на аутсорсинг еще в одном свердловском городе Рай для паразитов разверзся в многоэтажке в Екатеринбурге Жители многоэтажки в Екатеринбурге сообщили о том, что их дом захватили блохи, клопы и тараканы. Причиной всего стал фекальный потоп, который полгода не может исчезнуть из подвала. Воду просто не высасывают, а коммунальщики разводят руками. Из-за того, из подвала идет сырость, в квартирах стоит высокая влажность. Одна из жительниц рассказала, что при нормативе 30-45% влажность в квартире составляет все 71%, а ведь в ней проживает ребенок, страдающий легочной недостаточностью. На нашествие насекомых из-за фекального потопа пожаловались екатеринбуржцы Жертвы ради «ТикТока» и загадочная гибель супругов в закрытой квартире Ради популярности в TikTok школьники из Первоуральска решили заняться экстримом — они устроили экстремальный заезд на жигулях. Возомнив себя гонщиками, подростки промчались по улице, выворачивая руль в разные стороны. Однако экстремалить молодым людям пришлось недолго, поскольку автомобиль не выдержал и перевернулся. Вместо того, чтобы осознать произошедшее, компания лишь развеселилась. На данный момент ролик набрал 18 тысяч просмотров и почти 2 тысячи лайков, но стоило ли оно того, чтобы рисковать собой и жизнями непричастных прохожих? Ради TikTok первоуральские подростки перевернулись в жигулях В поселке Баранчинский под Нижним Тагилом загадочно погибла семейная пара. Их сильно пострадавшие тела спасатели обнаружили во время тушения пожара. Также умер домашний скот. Предварительно, огонь разгорелся из-за замыкания электропроводки. Отмечается, что загадочная смерть вызвала немало вопросов. Как известно, накануне женщина говорила с дочерью, а на ее руках обнаружились ожоги, полученные в ходе попыток спасти животных. Сам дом оказался закрыт. Стали известны подробности гибели супругов в закрытом доме под Нижним Тагилом Долги «Магнита» за мусор и проект моста за три миллиона На Урале сеть магазинов «Магнит» не доплатила за вывоз мусора. Долг за коммунальные услуги перед «Рифеем» составил 2,8 миллиона рублей. Результатом стало то, что оператор обратился в Арбитражный суд Свердловской области. Заседание запланировано на 17 января 2022 года. В «Рифеи» редакции TagilCity.ru сообщили, что происходящее — самая обычная юридическая практика. Ранее компания уже выносила судебные приказы, с которыми «Магнит» не согласился. «Магнит» задолжал «Рифею» 2,8 млн за вывоз мусора в Свердловской области Нешуточная конкуренция развернулась за возможность за 3,8 миллиона разработать проект реконструкции мост на улице Уральских Добровольцев в Верхней Салде. Заявки подали четыре организации, но предпочтение отдали лишь одной — ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов». Изначально претендентом также был «Запад-Уралдорпроект», но «НИЛ Трансмост» подсуетились и оформила заявку на минуту раньше конкурента. Проект восстановления моста после потопа в Салде разработают за 3 млн

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