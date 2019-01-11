Суд из-за использования фото памятника Татищеву и де Геннину начался в Екатеринбурге

Ассоциация правообладателей объясняет решение подать на издательство в суд тем, что издательство нарушило авторские права создателя скульптуры. Используя снимок в коммерческих целях, представители издательства должны были заключить договор с автором композиции, чего сделано не было.

Ответчик в свою очередь заявил, что памятник является достоянием общественности, а имя скульптора было указано в путеводителе.

Истец требует с ответчика 20 тысяч рублей для выплаты правообладателю.

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