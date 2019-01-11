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Суд из-за использования фото памятника Татищеву и де Геннину начался в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд из-за использования фото памятника Татищеву и де Геннину начался в Екатеринбурге

Сегодня, 12:33ОбществоФото: Скриншот с видеосюжета ОТВ
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