Суд из-за использования фото памятника Татищеву и де Геннину начался в Екатеринбурге
Сегодня, 12:33ОбществоФото: Скриншот с видеосюжета ОТВ
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В Екатеринбурге Ассоциация правообладателей подала иск в суд против одного из издательств, которое использовало фотографию памятника Татищеву и де Геннину в одном из путеводителей.
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Ассоциация правообладателей объясняет решение подать на издательство в суд тем, что издательство нарушило авторские права создателя скульптуры. Используя снимок в коммерческих целях, представители издательства должны были заключить договор с автором композиции, чего сделано не было.
Ответчик в свою очередь заявил, что памятник является достоянием общественности, а имя скульптора было указано в путеводителе.
Истец требует с ответчика 20 тысяч рублей для выплаты правообладателю.
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Видео: ОТВ
В дальнейшем суд установит, кому принадлежат авторские права на памятник. Следующее заседание суда состоится в феврале. В мэрии Екатеринбурга пояснили, что муниципалитету памятник не принадлежит, сообщает «ОТВ».
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