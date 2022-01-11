Более 9 тысяч нарушителей масочного режима пойманы на Урале за новогодние праздники

За время новогодних каникул специальные контрольные группы поймали более 9 тысяч нарушителей масочного режима. Также 743 человека были оштрафованы, из них 191 в Екатеринбурге.

Рейды проводились в общественных местах — торговых центрах, кафе, ресторанах и транспорте, сообщает департамент информационной политики региона. Всего было проверено 2,6 тысячи единиц транспорта. Специалисты провели более 9 тысяч профилактических бесед. Также составлено 743 протокола за нарушение антиковидных ограничений. Кроме того, в департаменте напомнили, что контроль за соблюдением мер был усилен с 30 октября 2021 года. Ежедневно контроль осуществляется в торговых центрах, магазине и общепите. с 1 по 10 января уже проверена 121 тысяча магазинов и кафе, а также 33,2 тысячи единиц общественного транспорта.

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