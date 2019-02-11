Очередность подачи заявлений в 1-е классы восстановлена в Екатеринбурге после сбоя

Ранее департамент образования уральской столицы опубликовал объявление о записи детей в 1-е классы по времени регистрации в системе АИС «Образование». Таким образом, родители регистрировали детей через сайт госуслуг и официальный портал Екатеринбург.рф. Данные со страниц направлялись в систему «Образование», которая не выдержала объема поданных заявок. В АИС «Образование» заявления регистрировались через значительный промежуток времени. Таким образом, система вызвала массовое возмущение родителей.