Очередность подачи заявлений в 1-е классы восстановлена в Екатеринбурге после сбоя
Департамент образования администрации Екатеринбурга восстановил очередность подачи заявлений после массового возмущения родителей.
Департамент образования администрации Екатеринбурга опубликовал запись о восстановлении очередности записи в 1-е классы по времени регистрации заявлений.
Ранее департамент образования уральской столицы опубликовал объявление о записи детей в 1-е классы по времени регистрации в системе АИС «Образование». Таким образом, родители регистрировали детей через сайт госуслуг и официальный портал Екатеринбург.рф. Данные со страниц направлялись в систему «Образование», которая не выдержала объема поданных заявок. В АИС «Образование» заявления регистрировались через значительный промежуток времени. Таким образом, система вызвала массовое возмущение родителей.
В настоящий момент департамент образования пересмотрел правила подачи, и очередность определяется по времени подачи заявления, сообщает пресс-служба департамента образования администрации Екатеринбурга.