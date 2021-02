Екатеринбурженка лишилась 2,5 млн после «взлома банковского приложения»

Медсестра из Екатеринбурга лишилась 2,5 миллиона рублей после того, как попыталась отменить заявку на кредит, которую якобы оформили в ее банковском приложении после взлома.

Женщине позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он уговорил ее оформить кредит и перевести ему средства. Мошенник сказал, что аккаунт в банковском приложении пострадавшей взломан и кто-то пытается оформить кредит. Чтобы операция была отменена, необходимо оформить заявку на кредит через интернет. Женщина поверила, пишет E1. Как рассказали в УМВД Екатеринбурга, банк одобрил женщине сумму почти в 2,5 миллиона рублей. После этого лже-сотрудник банка снова с ней связался и сообщил, что для защиты средств их нужно перевести на «безопасные счета». Номера телефонов он прислал через мессенджер. Женщина сняла средства через терминалы и всю сумму, в среднем по 300 тысяч рублей, перевела на эти счета. Когда мошенник перестал выходить на связь, женщина поняла, что была обманута. 10 февраля она обратилась с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Напомним, 29 января житель Нижнего Тагила лишился 60 тысяч рублей после звонков лже-сотрудников банка. Ему сообщили о подозрительной активности по счету и для сохранения средств предложили перевести их на зарезервированный счет. Мужчина сообщил злоумышленникам данные своей карты, в результате чего они сняли все средства с его карты. Тагильчанин лишился 60 тысяч рублей после перевода на «зарезервированный счет»

