Екатеринбурженка лишилась 2,5 млн после «взлома банковского приложения»

Как рассказали в УМВД Екатеринбурга, банк одобрил женщине сумму почти в 2,5 миллиона рублей. После этого лже-сотрудник банка снова с ней связался и сообщил, что для защиты средств их нужно перевести на «безопасные счета». Номера телефонов он прислал через мессенджер. Женщина сняла средства через терминалы и всю сумму, в среднем по 300 тысяч рублей, перевела на эти счета.