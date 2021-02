«У вас накопились бонусы». Мошенники лишили полевчанку почти 100 тысяч рублей

70-летняя пенсионерка из Полевского лишилась 92,7 тысячи рублей после звонка телефонных мошенников.

Женщине позвонила «сотрудница банка» и сообщила ей, что у пенсионерки накопилось 25 тысяч бонусов. Чтобы ими воспользоваться, мошенница попросила назвать номер банковской карты и код с обратной стороны,рассказали Е1 в ГУ МВД России по Свердловской области. Пенсионерка согласилась, после этого ей на телефон стали приходить СМС с короткими кодами, которые она назвала аферистке. Затем мошенница попросила женщину удалить все входящие сообщения. После разговора пострадавшая получила СМС о том, что с ее счета списано 92,7 тысячи рублей. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Напомним, ранее мошенники лишили екатеринбурженку всех денег на карте через push-уведомления в день зарплаты. Мошенники лишили екатеринбурженку зарплаты на карте через push-уведомления

