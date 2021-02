ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании ООО «Т2 Мобайл» из-за повышения тарифов для своих абонентов, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 1 января 2021 года владелец оператора «Теле2» в среднем на 13% необоснованно повысил тарифы на мобильную связь для более 12 миллионов своих абонентов. Тем самым он нарушил антимонопольное законодательство. Также ФАС признала экономически необоснованным предыдущее повышение тарифов «Теле2», которое было зафиксировано в мае прошлого года. Тогда оператор проигнорировал требование службы. Напомним, в конце января в Нижнем Тагиле жители домов по адресу Зари 36А, Зари 42 и Зари 44 выступили против строительства вышки Теле2 во дворе дома. Они считают, что конструкция возводится незаконно и беспокоятся о влиянии излучения на их здоровье. В Нижнем Тагиле жители Вагонки выступили против строительства сотовой вышки от Tele2

