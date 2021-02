В Екатеринбурге художник Тимофей Радя пропустил суд за участие в митинге

В Екатеринбурге художник Тимофей Радя не явился на заседание суда по делу об участии в несанкционированном митинге.

Суд Ленинского района Екатеринбурга перенес рассмотрение дела на 10 марта из-за не явившегося привлекаемого к ответственности лица. На него был составлен административный материал по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Напомним, 23 января сообщалось, что художник Тимофей Радя написал новый стрит-арт «Что мы будем делать завтра, если сегодня некому верить?». Надпись появилась в Екатеринбурге на улице Вайнера. 22 января Радя сообщил в Telegram-канале, что он является автором. Художник отметил, что не понимает зачем нужно строительство красивого дома, если «вокруг растет ГУЛАГ». Художник Тимофей Радя написал новый стрит-арт в центре Екатеринбурга

