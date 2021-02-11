В Екатеринбурге художник Тимофей Радя пропустил суд за участие в митинге

Напомним, 23 января сообщалось, что художник Тимофей Радя написал новый стрит-арт «Что мы будем делать завтра, если сегодня некому верить?». Надпись появилась в Екатеринбурге на улице Вайнера. 22 января Радя сообщил в Telegram-канале, что он является автором. Художник отметил, что не понимает зачем нужно строительство красивого дома, если «вокруг растет ГУЛАГ».