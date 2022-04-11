Новое оборудование появилось в тренажерном зале в Красноуральске

Новое оборудование появилось в тренажерном зале в Красноуральске
Новое оборудование появилось в тренажерном зале в Красноуральске
Сегодня, 13:25ОбществоФото: АО "Святогор"
Современное спортивное оборудование появилось в тренажерном зале Ледовой Арены в Красноуральске. Его закупило АО «Святогор». Восемь тренажеров уже установлено. Ежедневно ими пользуется до 100 человек.
Фото:АО "Святогор"

«Святогор» купил профессиональное спортоборудование для тренажерного зала Ледовой Арены, которая находится в Красноуральске. Восемь новых тренажеров уже установили, поэтому в настоящий момент на них уже тренируются посетители зала. Об этом сообщает пресс-служба «Святогора».

По словам руководителя ДС «Молодость» Анатолия Колбаева, недавно посещаемость зала сильно возросла. На тренировки приходят как члены взрослых споркоманд «Святогора», так и дети. Каждый день в зале занимаются до ста спортсменов. Отмечается, Ледовая Арена в Красноуральске — новаторский спортобъект. Его построили четыре года назад. На его строительство потратили более 300 миллионов рублей.

Инструктор зала Василий выразил свою благодарность градообразующему предприятию за оказанную помощь.

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