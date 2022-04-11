Новое оборудование появилось в тренажерном зале в Красноуральске

«Святогор» купил профессиональное спортоборудование для тренажерного зала Ледовой Арены, которая находится в Красноуральске. Восемь новых тренажеров уже установили, поэтому в настоящий момент на них уже тренируются посетители зала. Об этом сообщает пресс-служба «Святогора».
По словам руководителя ДС «Молодость» Анатолия Колбаева, недавно посещаемость зала сильно возросла. На тренировки приходят как члены взрослых споркоманд «Святогора», так и дети. Каждый день в зале занимаются до ста спортсменов. Отмечается, Ледовая Арена в Красноуральске — новаторский спортобъект. Его построили четыре года назад. На его строительство потратили более 300 миллионов рублей.
Инструктор зала Василий выразил свою благодарность градообразующему предприятию за оказанную помощь.