В Екатеринбурге из-за аварии на электросетях жители временно остались без воды

В Екатеринбурге из-за аварии на электросетях остановилась насосная станция на ул. Турбинной. Авария случилась сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает издание «Уральский меридиан».
Из-за этого жители Эльмаша остались воды. По данным издания, данные сети не обслуживаются компанией «Россети Урал» – «Екатеринбург». За них ответственны «Уралмашзавод».
На электросетях, где случилась авария и от которых запитана насосная станция, напряжение уже подали. Вода станет поступать в краны жителей в прежнем объеме уже в ближайшее время.
Отмечается, что два года назад Уралмашзавод получил сертификат для изготовления оборудования для атомной отрасли Турции. Документ удалось получить по результатам проверки соответствия требованиям к производству оборудования для АЭС.