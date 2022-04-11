В Екатеринбурге из-за аварии на электросетях жители временно остались без воды

В Екатеринбурге из-за аварии на электросетях жители временно остались без воды
В Екатеринбурге из-за аварии на электросетях жители временно остались без воды
Сегодня, 15:39ОбществоФото: pixabay.com
Жители Эльмаша Екатеринбурга временно остались без воды. Им пообещали, что в ближайшее время водоснабжение восстановят.

В Екатеринбурге из-за аварии на электросетях остановилась насосная станция на ул. Турбинной. Авария случилась сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает издание «Уральский меридиан».

Из-за этого жители Эльмаша остались воды. По данным издания, данные сети не обслуживаются компанией «Россети Урал» – «Екатеринбург». За них ответственны «Уралмашзавод».

На электросетях, где случилась авария и от которых запитана насосная станция, напряжение уже подали. Вода станет поступать в краны жителей в прежнем объеме уже в ближайшее время.

Отмечается, что два года назад Уралмашзавод получил сертификат для изготовления оборудования для атомной отрасли Турции. Документ удалось получить по результатам проверки соответствия требованиям к производству оборудования для АЭС.

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Екатеринбург
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