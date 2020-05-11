Ремонт Западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется в 9,4 миллиона рублей

Согласно документам госзакупок, единственным участником аукциона было признано ООО «Викора» из Нижнего Тагила. Другой компании, ООО «Уралспецтепремонт», было отказано в дальнейшем участии в торгах. Аукцион признан несостоявшимся. В связи с этим заказчик, которым является «Водоканал-НТ», заключил с ООО «Викора», как с единственным участником аукциона, контракт, цена которого была снижена с 14 млн рублей до 9,4 млн рублей.