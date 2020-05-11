Ремонт Западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется в 9,4 миллиона рублей
В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» заключил контракт на ремонт Западных очистных сооружений (ЗСОС) на Кушвинском тракте.
Согласно документам госзакупок, единственным участником аукциона было признано ООО «Викора» из Нижнего Тагила. Другой компании, ООО «Уралспецтепремонт», было отказано в дальнейшем участии в торгах. Аукцион признан несостоявшимся. В связи с этим заказчик, которым является «Водоканал-НТ», заключил с ООО «Викора», как с единственным участником аукциона, контракт, цена которого была снижена с 14 млн рублей до 9,4 млн рублей.
В срок до 3 ноября 2020 года подрядчик должен провести капитальный ремонт секции № 1 аэрационной системы, чаши вторичного радиального отстойника № 4 в местах крепления балок, водосбросных лотков вторичного радиального отстойника № 3.
Напомним, ранее «Водоканал-НТ» разместил аукцион на 1,3 миллиона рублей по поиску подрядчика для определения технического состояния оборудования, зданий и сооружений Западной системы очистных сооружений.