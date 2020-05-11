С 1 мая 168 свердловчан нарушили особый противопожарный режим

С 1 мая сотрудники МЧС 214 раз выезжали на вызовы для ликвидации возгорания сухой травы. Были возбуждены 17 административных расследований по факту нарушений требований пожарной безопасности. На территории региона проведено более 500 рейдов, в ходе которых составлено 168 протоколов. Все протоколы касаются нарушения требований особого противопожарного режима, вопреки которому свердловчане занимались сжиганием мусора, разжигали костры и жарили шашлыки. Штраф за нарушение особого режима варьируется от двух до четырех тысяч рублей.