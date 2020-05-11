В Екатеринбурге откроют парки для прогулок и занятий спортом
Сегодня, 15:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге планируют снять ограничения на посещение парков и скверов для того, чтобы люди могли гулять и заниматься спортом. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его мнению, парки нужно открыть, чтобы у жителей не развивалась гиподинамия, она снижает иммунитет.
Перед тем как принять окончательное решение администрация города будет консультироваться с Роспотребнадзором, в связи с этим точная дата открытия не называется. При этом групповые занятия спортом пока остаются под запретом.
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