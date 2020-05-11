В Екатеринбурге откроют парки для прогулок и занятий спортом

По его мнению, парки нужно открыть, чтобы у жителей не развивалась гиподинамия, она снижает иммунитет.

Перед тем как принять окончательное решение администрация города будет консультироваться с Роспотребнадзором, в связи с этим точная дата открытия не называется. При этом групповые занятия спортом пока остаются под запретом.