За организацию митингов экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит арест

12 мая Ройзман должен прийти в полицейский участок № 7 на улице Народной Воли в Екатеринбурге. Там будет составлен протокол, рассказала Е1 юрист политика Юлия Федотова. Она предполагает, что после материалы дела будут перенесены в Октябрьский суд.