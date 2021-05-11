За организацию митингов экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит арест

За организацию митингов экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит арест
За организацию митингов экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману грозит арест
Сегодня, 19:43ОбществоФото: 1mediainvest.ru
До десяти суток ареста грозит бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману за организацию протестных несанкционированных митингов.

12 мая Ройзман должен прийти в полицейский участок № 7 на улице Народной Воли в Екатеринбурге. Там будет составлен протокол, рассказала Е1 юрист политика Юлия Федотова. Она предполагает, что после материалы дела будут перенесены в Октябрьский суд.

Отмечается, что 12 мая Ройзман планирует не признавать свою вину. На данный момент неизвестно, о каком именно митинге идет речь.

Напомним, 26 марта Евгений Ройзман получил два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициямитингЕвгений РойзманарестЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы