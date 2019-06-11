95 тысяч должников из Свердловской области лишились заграничного отпуска

В управлении сообщили, что в 2019 году приставы оформили на 41 тысячу постановлений об отказе в выезде больше, чем годом ранее. При этом 12 тысяч должников имеют невыплаченные суммы по алиментами, еще 5,5 тысяч — по коммунальным услугам.

В УФССП пояснили, что без заграничного отдыха остаются те, кто имеет долг более 30 тысяч рублей. Также если должник в течение двух месяцев с момента возбуждения производства не стремится погасить задолженность, то выезд для него будет закрыт при наличии долга всего в 10 тысяч рублей.