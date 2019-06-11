95 тысяч должников из Свердловской области лишились заграничного отпуска
Сегодня, 11:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области ограничило выезд за границу для 95 тысяч уральцев. Поводом к запрету стала задолженность граждан на сумму более 30 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
В управлении сообщили, что в 2019 году приставы оформили на 41 тысячу постановлений об отказе в выезде больше, чем годом ранее. При этом 12 тысяч должников имеют невыплаченные суммы по алиментами, еще 5,5 тысяч — по коммунальным услугам.
В УФССП пояснили, что без заграничного отдыха остаются те, кто имеет долг более 30 тысяч рублей. Также если должник в течение двух месяцев с момента возбуждения производства не стремится погасить задолженность, то выезд для него будет закрыт при наличии долга всего в 10 тысяч рублей.
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