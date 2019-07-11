Наркосбытчица из Сысерти приговорена к восьми годам колонии

По версии следствия, Волегова вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, которые обязались приобрести наркотические средства, разместить их в тайники, а затем по средствам интернета сообщить о них Волеговой. Женщина взяла на себя обязанности по расфасовке наркотиков, размещению их в тайниках и их реализации.