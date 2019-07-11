Наркосбытчица из Сысерти приговорена к восьми годам колонии
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Сысерти вынесен приговор по уголовному делу в отношении Яны Волеговой, обвиняемой по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков», сообщает прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, Волегова вступила в преступный сговор с неустановленными лицами, которые обязались приобрести наркотические средства, разместить их в тайники, а затем по средствам интернета сообщить о них Волеговой. Женщина взяла на себя обязанности по расфасовке наркотиков, размещению их в тайниках и их реализации.
Довести преступный умысел до конца женщина не смогла. Она сделала несколько «закладок» и была задержана сотрудниками УФСБ. Волегова приговорена к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
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