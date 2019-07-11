Замглавы Пенсионного фонда России задержали по делу о взятке
Сегодня, 16:16ОбществоФото: сайт Пенсионного фонда России
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Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу фонда Антона Дроздова.
Дроздов на вопрос о задержании заместителя ответил, что Иванова только подозревают в получении взятки.
Сотрудники пресс-службы Пенсионного фонда отметили, что организация оказывает содействие следствию.
Алексей Иванов в ПФР занимался вопросами, связанными с информационными технологиями.
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