Связывали детей простынями: «Пусть говорят» посетил частный детский сад в Астрахани

Моя подруга попросила знакомую няню проведать мою малышку. Та нашла ее и была шокирована. Без лишних слов быстро сделала фотографию. Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. «Валетом». Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна, рассказала мама девочки.