Связывали детей простынями: «Пусть говорят» посетил частный детский сад в Астрахани
7 августа 2018 года в Интернете появилась видеозапись из одного из частных детских садов Астрахани.
Видео предоставила женщина, которая водит в данный детский сад свою двухлетнюю дочь. Астраханка рассказала, что настроение девочки изменилось после начала посещения детского учреждения.
Позже знакомая женщины устроилась работать няней в данный детский сад.
Моя подруга попросила знакомую няню проведать мою малышку. Та нашла ее и была шокирована. Без лишних слов быстро сделала фотографию. Детей в комнате находилось 12-15. Они лежали в детских кроватках по двое. «Валетом». Дети были связаны пеленками по ногам, в большие узлы на ногах и обмотаны за спину. В комнате было душно, сплит-системы не работали, просто были открыты окна, рассказала мама девочки.
Другие родители, которые водят детей в этот садик, считают инцидент происками конкурентов.
Депутат Государственной думы РФ Олег Шеин отправил в прокуратуру запрос. В ведомстве сообщили, что по факту видеозаписи началась проверка.
Редакторы передачи Первого канала «Пусть говорят» посетили детский сад 9 августа. Родители и персонал заведения в скором времени станут участниками одного из выпусков шоу.