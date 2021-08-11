На гигантских комаров пожаловались жители Екатеринбурга

На гигантских комаров пожаловались жители Екатеринбурга
На гигантских комаров пожаловались жители Екатеринбурга
Сегодня, 12:29ОбществоФото: pixabay.com
Огромные комары, которые больше обычных в три раза, летают на ВИЗе в Екатеринбурге. Кроме того, насекомые отличаются от простых внешним видом.

Необычных особей екатеринбуржцы стали замечать около двух-трех недель назад на окнах квартир.

Однако, по словам ученых, эти насекомые не опасны — это комары-звонцы. Еще их называют хорономидами. У самцов присутствуют пушистые усики. Личинки комаров находятся в водоемах в иле, звонцы очищают воду от загрязнений, их едят рыбы и птицы.

Взрослые насекомые не питаются, поэтому для человека не представляют никакой опасности, пояснила сотрудник УрО РАН Галина Замшина Е1.

Она отметила, что таких комаров чаще всего замечают горожане, которые живут у водоемов.

Напомним, в июне 2021 года из-за жаркой погоды в Екатеринбурге и Сысерти появились летающие тараканы. Ученые подтвердили, что на снимках действительно тараканы, которые внешне похожи на прусака, они не переносят заразу.

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