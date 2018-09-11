Сделка про дарению Fashion Coffee признана недействительной

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Кофейня на проспекте Строителей, 4, подаренная в 2011 году владельцем его матери, будет передана в конкурсную массу.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
Бывший владелец Fashion Coffee, задолжав банку более 15 млн рублей, в 2011 году подарил кофейню своей матери. При это данное имущество находилось в залоге у другого банка под 12 млн рублей. Женщина, заложив недвижимость, частично погасила долг своего сына.
Позднее экс-владелец кофейни был признан банкротом, а его финансовый директор, усмотрев в семейной сделке нарушения прав кредиторов, подал в суд в феврале 2017 года.
В результате рассмотрения обстоятельств дела два суда приняли сторону семьи, однако Семнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение в свердловский арбитраж.
8 сентября Арбитражный суд Свердловской области признал сделку дарения недействительной и постановил передать Fashion Coffee в конкурсную массу.
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