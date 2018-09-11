Владислав Пинаев потребовал привести в порядок перекрестки Нижнего Тагила

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев остался недоволен состоянием дорожной сети в Нижнем Тагиле. Подрядчики получили соответствующие замечания по поводу мусора в парковочных карманах, на больших перекрестках с круговым движением – грязь, пыль и щебень.

В Нижнем Тагиле два предприятия обслуживают дороги – это МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-сервис». Сейчас я возьму этот вопрос на отдельный контроль. При приемке работ этот факт мы теперь будем учитывать персонально. отметил Владислав Пинаев.