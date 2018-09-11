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#домахорошо
Владислав Пинаев потребовал привести в порядок перекрестки Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владислав Пинаев потребовал привести в порядок перекрестки Нижнего Тагила

Сегодня, 22:00Общество
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