В Екатеринбурге задержали студентов, подозреваемых в нападении на таксистов
Сегодня, 14:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция задержала подозреваемых в нападении на таксистов. У одного из молодых людей при задержании обнаружен мефедрон массой 1,4 грамма, сообщает УМВД Екатеринбурга.
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В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в частности «Разбой», «Грабеж» и «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Все четверо оказались студентами 18-19 лет.
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Полицейские не исключают, что молодые люди могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.
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