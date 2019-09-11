В Нижнем Тагиле на смену «Чтеца с Горы» готовится новый поэтический проект

Евгений Дидык рассказал TagilCity.ru, что ранее участвовал в мероприятиях «ЧсГ» и его формат по сути повторится в новом проекте «Хочу и рифмую».

Такие проекты обязательно, обязательно должны жить и развиваться. «Хочу и рифмую» — это логическое продолжение «Чтеца с горы». Был один организатор. Теперь организатор другой. Место то же, идея та же,говорит Дидык.

В своё время Камила и «Чтец с Горы» показали, что есть в городе люди, готовые выйти к микрофону, и, не стесняясь, а может, чуть краснея, прочитать стихотворение! Когда Камила закрывала «Чтеца», она сказала, что будет рада, если кто-то подхватит! А тут — Женя, который был частью предыдущего проекта. Все сложилось. «Хочу и Рифмую» ждёт хорошее будущее, ведь у него есть мощное наследие,рассказал Антон Нургалеев.

одна из встреч "Чтец с горы" Фото: группа "ВКонтакте" "Хочу и рифмую"

В тоже время автор прототипа Камилла Мориак пояснила, что её «Чтец с Горы» не закрыт окончательно, но пожелала «последователям» успехов.

Те задачи, которые мы ставили, мы выполнили. Задачи быть вечно проектом в формате шоу у нас не было. В рамках «Чтеца» мы будем в город привозить поэтов и вести кружок. Я не знаю, что ребята [их «Хочу и рифмую»] делать будут и не хочу ручаться за чужое творчество, но чем больше в городе разных мероприятий, тем интереснее: пусть будет больше стихов в Тагиле,сказала Камила.

одна из встреч "Чтец с горы" Фото: группа "ВКонтакте" "Хочу и рифмую"

Сейчас организаторы «Хочу и Рифмую» занимаются подготовкой — запуск проекта запланирован на начало октября.