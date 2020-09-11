В Екатеринбурге появилась карта нелегальных парковок

В Екатеринбурге появилась карта нелегальных парковок

Сегодня, 18:08ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге была создана карта «украденных» у городской земли автомобильных парковок, сообщает «КП-Екатеринбург».

На ней нанесено 138 участков, имеющих общую площадь в 159 тысяч квадратных метров. В основном они располагаются в центральной части города — ККТ «Космос», МЧС России, БЦ «Высоцкий», ГУ МВД России и так далее.

Карта нелегальных парковок
Photo:"Украденный Екатеринбург"

Карта была создана местными жителями и IT-специалистами. На ней отмечают все нелегальные парковки, а также подписывают их размеры. Кроме того, горожан просят помочь обозначить и другие места, если они еще не были отмечены на карте.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на онлайн-карты будет нанесен «Маршрут победы», а также появится туристический маршрут по православным храмам и монастырям.

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