В Екатеринбурге появилась карта нелегальных парковок

В Екатеринбурге была создана карта «украденных» у городской земли автомобильных парковок, сообщает «КП-Екатеринбург».

На ней нанесено 138 участков, имеющих общую площадь в 159 тысяч квадратных метров. В основном они располагаются в центральной части города — ККТ «Космос», МЧС России, БЦ «Высоцкий», ГУ МВД России и так далее. Карта нелегальных парковок Photo: "Украденный Екатеринбург" Карта была создана местными жителями и IT-специалистами. На ней отмечают все нелегальные парковки, а также подписывают их размеры. Кроме того, горожан просят помочь обозначить и другие места, если они еще не были отмечены на карте. Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле на онлайн-карты будет нанесен «Маршрут победы», а также появится туристический маршрут по православным храмам и монастырям.

