За три дня казакам в Екатеринбурге не удалось поймать ни одного настоящего гея

По словам другого казака, во время прогулки по Плотинке к ним действительно подошел фотограф, поснимал их и ушел. Никаких конфликтов не было. Обвинения Ирхина в том, что казаки хотели разбить ему фотокамеру, он назвал фантазиями фотографа.