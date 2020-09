За три дня казакам в Екатеринбурге не удалось поймать ни одного настоящего гея

За три дня казачьим патрулям не удалось удалось поймать ни одного настоящего гея в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.

Казаки прокомментировали обвинения в том, что они остались недовольными внешним видом студента Александра Зиновьева и хотели разбить камеру фотографу Леониду Ирхину. По их словам, первого инцидента не было вообще, а второй прошел без конфликтов. Как заявил координатор патруля, заместитель атамана станицы Горный Щит Олег Богуневич, они не знают Евгения и Александра Зиновьевых, а единственный, кто с ними общался, был журналист портала Е1. По словам другого казака, во время прогулки по Плотинке к ним действительно подошел фотограф, поснимал их и ушел. Никаких конфликтов не было. Обвинения Ирхина в том, что казаки хотели разбить ему фотокамеру, он назвал фантазиями фотографа. Также казаки заявили, что причастность к ЛГБТ проявляется не во внешнем виде людей, а в действиях, которые они совершают. Правда за три дня патрулей поймать им не удалось ни одного гея. Напомним, что в Екатеринбурге проходит неделя гордости ЛГБТ. Казаки вышли на улицы Екатеринбурга в поисках геев. Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заступился за ловивших геев казаков, заявив что они выражают свое мнение.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter